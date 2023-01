Ups: Brøler skabte kilometerlange køer

Men det viser sig nu, at køen har været længere, end den egentlig behøvede at være.

Nærmest hver dag kan man opleve lange køer, når tusindvis af biler forsøger at mase sig gennem byen via knudepunktet ved Randersbroen.

Ved det kraftigt befærdede kryds mellem Havnegade og Randersbroen har man nemlig installeret et kamera, der overvåger trafikken og hjælper med at styre trafiksignalet, så flest muligt kommer frem hurtigst muligt.

For nogle uger siden oplevede man pludselig de usædvanligt lange køer på især Århusvej, der går stik syd ud af byen. På det tidspunkt vidste kommunens folk ikke, hvad der var galt.

Men for nylig kunne de dog konstatere, at der ikke var forbindelse til et kamera, der skulle overvåge trafikken på Århusvej.

- Det var simpelthen i stykker, fortæller Henrik Kaldahl.

Det betød, at der ikke blev registreret nogen kø, og trafikanterne på Århusvej fik derfor den minimale tid til at komme ind og ud af krydset ved Havnegade. Ifølge Henrik Kaldahl er det omkring otte sekunder, og det er kun nok til at få et par biler afsted. Derfor kunne køen bare vokse og vokse.

Ny løsning på vej

Fejlen har ifølge ingeniør Henrik Kaldahl ikke været konstant, men kameraet kunne gå fra at virke til at være i udu og omvendt flere gange om dagen.

Men når det ikke fungerede i myldretiden, har det altså skabt store problemer for bilisterne.

Nu har Randers Kommune lavet en midlertidig løsning, så trafikanterne, der kommer sydfra på Randersbroen på de travleste tidspunkter får den maksimale tid med grønt lys i krydset - omkring 30 sekunder.

Der er også bestilt en ny løsning, der skal erstatte det defekte kamera. Det bliver dog ikke et andet kamera, men i stedet et radarsystem, der ifølge Henrik Kaldahl skulle kunne det samme.