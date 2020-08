Unikt samlingssted føler sig forbigået – truet på sin eksistens

Underværket i Randers kæmper for sit eksistensgrundlag på grund af coronakrisen. Foto: Presse

Der er efterhånden lavet hjælpepakker til alverdens brancher, der er presset af coronakrisen. Men i hvert fald et sted falder imellem stolene. Og det ligger i Randers.

Her er Underværket nemlig en selvejende institution, som hidtil har klaret sig fint uden støtte fra kommunen eller staten. Men nu ser fremtiden mere dyster ud.

- Det lille overskud, vi plejer at køre med, er truet nu. Vi har oplevet så mange aflysninger, og vi kan ikke søge kompensation som andre. Vi er nemlig hverken en virksomhed eller et sted, der får kulturstøtte normalt, siger daglig leder af Underværket, Annemarie Winther, til TV2 ØSTJYLLAND.

Underværket er udover at være base for en række virksomheder også et sted, der blandt andet tilbyder teater, koncerter, debatarrangementer og kunstudstillinger. Foto: Presse

Frygter for fremtiden

Stedets konstruktion gør derfor, at det har skullet klare sig selv, men nu rækker man ud efter hjælp.

Annemarie Winther er gået i dialog med flere politikere for at få kigget på støtteordningerne og manglen på samme til et sted som Underværket.

- Vi føler os da lidt forbigået og overset. Ingen af os kender folks fremtidige adfærd, den er svær at forudsige. Men hvis de bliver væk i lang tid, så er vi truet, siger lederen.

En af de politikere, der for nylig har besøgt Underværket og hørt lederens bekymringer, er folketingsmedlem for Venstre, Michael Aastrup Jensen.

'Sørgeligt og ufortjent hvis det lukker'

Han har kastet sig ind i kampen for Underværkets overlevelse.

- Det er en ekstrem unik situation, for mig bekendt er der ikke andre steder i Danmark som Underværket. Så derfor er der ikke tænkt på det. Hvis det fortsætter, lukker stedet, siger Michael Aastrup Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

I år har stedet 20 års jubilæum, og det ville være en noget tragikomisk fejring at lukke. Det vil Michael Aastrup Jensen gøre sit for ikke sker.

- Imod alle odds har Underværket klaret sig uden offentlig støtte, og så ville det være meget sørgeligt og ufortjent, hvis corona skal fælde stedet, siger politikeren.

Han rejser nu sagen for erhvervsministeren med henblik på at finde en løsning, der kan redde Underværket.