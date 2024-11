Ung købmand i modvind efter lummer video: Se den her

- Folk er meget forundrede over, at det kan være tilladt, at jeg kan få lov at lave sådan en video, siger Martin.

Sjov eller sexistisk?

Videoen er lavet med en veninde, og derfor er Martin forundret over, at folk kalder det sexistisk og en nedgørelse af pigen i videoen, når de begge er med på idéen.

- Vi grinede i flere timer, efter vi optog den, siger Martin Hovaldt Jørgensen.

Nogle vil mene, at det er for langt under bæltestedet, hvorfor behøver du lave sådan en video?

- Jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt, og fordi andre ikke gør det. De er bange for at dele sådan nogle ting her, siger Martin Hovaldt Jørgensen til TV2 Østjylland.

Selvom flere af folkene bag klagerne ønsker ham fyret, så har han chefens opbakning, og han risikerer ikke at miste jobbet, forklarer Martin Hovaldt Jørgensen. Han ved godt, at nogle vil kunne blive stødt over videoens indhold, men det er helt okay for ham.

- Jeg kan godt forstå, at nogle mener, at det er for meget. Men at man går så langt som til at ønske mig fyret, det undrer mig, siger Martin Hovaldt Jørgensen.