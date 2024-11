Ekspert om skandale: Uhyre sjældent

Mandag kom det frem, at Region Midtjylland har valgt at indgive en anmeldelse til politiet af deres tidligere ansatte, Kristian Sloth, der var ledende overlæge i Regionspsykiatrien i Randers på afsnit C indtil januar i år.

En ansat retter i 2019 henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene på afsnit C i Regionspsykiatrien Randers.

- Med det skridt, Region Midtjylland har taget i dag, skal anklagemyndigheden undersøge, hvorvidt der skal rejses en sag om grov uagtsomhed i forbindelse med den måde, lægen har virket på den pågældende afdeling. Samtidig skal Styrelsen for Patientsikkerhed tage stilling til, om det er sikkert, at lægen fortsat kan praktisere, siger Kent Kristensen.

Sagen blev offentlig kendt i september, da Region Midtjylland i kølvandet på artikler fra Frihedsbrevet meldte ud, at 1500 patientforløb skulle gennemgås for mulige fejl. Her viste en redegørelse alvorlige fejl i en række journaler. Fejlene er blandt andet knyttet til voldelige overfald, selvmord og drabsforsøg.

Styrelsen har tidligere varslet i et brev, som TV2 Østjylland har aktindsigt i, at de overvejer at give den tidligere ledende overlæge et fagligt påbud - blandt andet på grund af mangelfuld journalføring, som gør det umuligt for dem at vurdere hans faglighed.

Han fungerer stadigvæk som læge, blandt andet knyttet til Arresten i Hobro, har Frihedsbrevet beskrevet.

- Dybt tragisk

Sagen om lægefejl i Regionspsykiatrien i Randers, har også ført til, at afdelingsledelsen er stoppet, ligesom den ledende oversygeplejerske heller ikke har sin daglige gang på afsnit C mere. At Region Midtjylland nu har valgt at tage politianmeldelse i brug, ryster Mia Kristina Hansen, der er forperson i landsforeningen SIND.

- Det er jo virkelig alvorligt. Det lyder helt vildt, at det kan komme dertil, og at det kan nå så langt ud.