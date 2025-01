Tyve sælger stjålet kød i lukkede grupper – en af bagmændene er fundet

Kød sælges nær Randers til 50 procent af butikkens pris. Hvem skal vi hente kød for i dag?” Sådan lyder et slagtilbud i en lukket Facebook-gruppe. Men Facebook-opslaget dækker over mere end bare et godt tilbud. Kødet er nemlig stjålet fra supermarkeder. TV 2 kunne torsdag fortælle, hvordan landets dagligvarebutikker oplever rekordmange tyverier. Nu kan TV 2 så afsløre, at nogle af tyvekosterne er endt i hænderne på en mand, der på Facebook kalder sig ”Svend Larsen”, og som blot er en ud af en række personer, der sælger tyvekoster fra dagligvarebutikkerne på sociale medier. Sælges i lukket gruppe TV 2 har fået adgang til den lukkede Facebook-gruppe ”Niksenbiksen Gen 2”, der har over 7000 medlemmer. Her står ”Svend Larsen” bag flere opslag om salg af kød. Blandt andet af kød, der er stjålet i Kvickly i Hadsten. - Det bliver jeg helt tosset over, siger butikschef Mads Sørensen. Når “Svend Larsen” sælger kød i “Niksen Biksen Gen 2”, er opslagene flankeret af billeder af pakker af kødet med butikkernes prismærker og datostempler på.

Her ses noget af det stjålne kød, som "Svend Larsen" har slået et billede op af i lukket Facebook-gruppe, hvor han sælger kødet. Foto: Screenshot fra Facebook

På den måde kan TV 2 spore noget af kødet til tre supermarkeder – Meny og Løvbjerg i Viborg, samt Kvickly i Hadsten. Videoer viser tyveri af kød De tre supermarkeder bekræfter, at kødet er stjålet fra butikkerne, og de har udleveret optagelser af tyverierne fra butikkernes videoovervågning til TV 2.

Kødtyveri i Kvikcly Hadsten. / Video: TV 2

Her kan man se, hvordan to forskellige personer pakker kød fra køledisken ned i medbragte tasker og tager det med ud af butikken uden at betale for det. - Det gør mig irriteret, at man kæmper for at holde en forretning kørende, og det foregår så åbenlyst og trækker så mange penge ud af os, fortæller butikschef Mads Sørensen fra Kvickly i Hadsten, der fik stjålet 20 pakker kød til en værdi på tusindvis af kroner under to tyverier i oktober.

Mads Sørensen, butikschef i Kvickly i Hadsten, er godt og grundig frustreret over, at stjålet kød fra hans butik sælges på Facebook. Foto: TV 2

TV 2 kontakter sælger For at finde ud af, hvem der står bag det stjålne kød, bruger TV 2 en falsk Facebook-profil med et dæknavn til at skrive til profilen ”Svend Larsen”. TV 2 hverken bestiller eller køber kød fra profilen, da vi ikke medvirker til kriminalitet. Men vi spørger Svend Larsen, om han har kød på lager.

Her ses "Svend Larsens" Facebook-profil, som han sælger stjålet kød fra i en lukket gruppe på Facebook. Foto: Screenshot fra Facebook

Han svarer, at han henter kød ”næsten hver dag”, og at han også har tænkt sig at hente kød samme aften. - Vi sælger altid kødet, lige efter det er taget, skriver han. Hvor meget kan du skaffe ad gangen? - Normalt ligger vi på 4500-6500 i butiksprisen, skriver han.

Her ses et foto fra videoovervågningen i Løvbjerg i Viborg, hvor en kødtyv bagerst i billedet er i færd med at snuppe kød fra køledisken. Senere bliver kødet sat til salg af "Svend Larsen" Foto: Materiale fra videoovervågning

TV 2 forsøger også at ringe til ”Svend Larsen” via Facebook Messenger, men han besvarer ikke opkaldene. I stedet sender han en besked, hvor han spørger: ”Du er ikke betjent vel?”, hvorefter han blokerer TV 2’s falske Facebook-profil. I samme ombæring bliver profilen også smidt ud af gruppen ”Niksen Biksen gen 2” TV 2’s jagt på bagmanden stopper dog ikke her. Den fører senere til en gade i Randers, og det skal vise sig, at ”Svend Larsen” længe har været involveret i kødtyverier. Tyvekoster sælges i stor stil Men først kontakter TV 2 en række kilder, der forklarer, at Svend Larsen langtfra er den eneste, der sælger stjålet kød på sociale medier. Chefen for Fødevarestyrelsens rejsehold, Michael Rosenmark, kender også til fænomenet.

Chefen for Fødevarestyrelsens Rejsehold, Michael Rosenmark, fornemmer et stigende salg af stjålne fødevarer på sociale medier. Foto: TV 2

Han viser TV 2 et eksempel på et opslag fra en anonym Facebook-profil, som styrelsen for nylig har fundet. Profilen sælger adskillige pakker kød i en gruppe, der hedder ”Black Market”. - Vi ser det, og jeg fornemmer, at vi ser mere af det, siger Michael Rosenmark. Butiksdetektiver og butikschefer fra en række butikker fortæller også, at særligt kød, men også andre tyvekoster fra supermarkederne, sælges i grupper på sociale medier – ofte fra anonyme profiler. De har til TV 2 udleveret en række opslag fra flere lukkede Facebook-grupper, hvor stjålet kød fra butikkerne bliver forsøgt videresolgt fra store dele af landet.

Her ses et opslag fra en anden Facebook-gruppe, hvor der også er blevet handlet store mængder kød. Her er det en anonym profil, der står bag opslaget. Foto: Screenshot fra Facebook

Hos Fødevarestyrelsens rejsehold, fortæller Michael Rosenmark, at det ofte er svært at komme til bunds i sagerne. Og det er op til politiet at efterforske de kriminelle bagmænd, fortæller han. - Vi gør, hvad vi kan, med de værktøjer vi har. Men vi har bare ikke de værktøjer, der skal til, når vi snakker kriminalitet, siger chefen for fødevarerejseholdet. TV 2 opsporer bagmand Efter at være blevet blokeret af "Svend Larsen" finder TV 2 fra flere forskellige kilder frem til identiteten på manden bag profilen. Der er tale om en 32-årig mand fra Randers. Han er ikke en af de to mænd, der blev fanget på videoovervågning under tyverierne i Hadsten og Viborg i oktober og november. Men det er altså ham, der har stået for salget af kødet fra tyverierne i gruppen ”Niksen Biksen gen 2”.

Her ses de tre personer, der har været involveret i sagen om kødtyverier fra de tre supermarkeder. I midten ses den 32-årige mand bag "Svend Larsen". På hver sin side har han de to mænd, som udførte tyverierne Foto: Materiale fra videoovervågning

Noget tyder på, at han har været involveret i sager om kødtyverier i mindst halvandet år, og at han er fortsat med det, selvom han undervejs er blevet taget af politiet. I et anklageskrift, som TV 2 har fået aktindsigt i, kan man se, at han er sigtet i en tyverisag. Sagen skal for retten senere på måneden, oplyser retten i Randers. Her er han sigtet for syv tilfælde af kødtyveri for sammenlagt cirka 7.800 kroner begået fra april 2023 til juni 2024. Ingen af sigtelserne omhandler de tilfælde af tyveri, som TV 2 har kunnet dokumentere. Flygter fra TV 2 Den 32-årige besvarer ikke TV 2’s opkald eller skriftlige henvendelser. Så TV 2 opsøger ham i Randers.

TV2 finder mand, der sælger stjålet kød på Facebook. / Video: TV 2

Manden bag ”Svend Larsen”-profilen er dog ikke interesseret i at fortælle om sine handler med stjålet kød, eller fortælle hvem han samarbejder med. Østjyllands Politi, der dækker Randers, hvor ”Svend Larsen” huserer, kender udmærket til fænomenet med salg af tyvekoster fra supermarkederne på sociale medier. Derfor samarbejder politiet også med de sociale medieplatforme for at forsøge at stoppe salget, fortæller vicepolitiinspektør Christian Riis. - Jeg synes, det er et stort problem, at der stjæles ting. Og at almindelige mennesker køber de her varer, siger han. Politi: Vi kan ikke nå det hele Men sagerne er ikke altid lette at efterforske. Særligt ikke hvis personerne bag ligesom ”Svend Larsen” gemmer sig i lukkede grupper eller under et falskt navn, fortæller han. - Det gør det ikke nemmere, det er klart. Vi reagerer, så snart vi får oplysninger om kriminalitet. Og så vurderer vi, om det er noget, vi bør kigge nærmere ind i, siger han. Men hvad ligger til hinder for, at I - ligesom TV 2 - går ind og efterforsker i de her lukkede grupper og finde bagmændene? - Jeg ved ikke, om der er så meget til hinder for det. Andet end, at det selvfølgelig er en prioritering i forhold til, hvad vi skal bruge vores ressourcer på hver eneste dag, siger han og fortsætter: - Det er klart, at vi ikke kan nå det hele, så det er en konkret vurdering, hvor meget der skal ligges i de forskellige områder. Det kan vel godt skure lidt i ørerne, hvis man er butikschef og får stjålet kød? - Ja, det kan jeg sagtens medgive, siger Christian Riis.

Vicepolitiinspektør Christian Riis fra Østjyllands Politi fortæller, at politiet udmærket kender til fænomenet, hvor kriminelle sælger tyvekoster fra dagligvarebutikker på sociale medier. Foto: TV 2