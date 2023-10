Tyv nægtede da han blev fundet bag skraldespand - men han havde håndtag i hånden

Natten til mandag endte et forsøg på indbrud med, at en 39-årig mand blev anholdt.

Selvom han ikke nåede ind i det kælderrum på Sjællandsgade i Randers, som han forsøgte at bryde op, så var der alligevel håndfaste beviser på, at han var gerningsmanden.

Manden, som forsøgte at gemme sig for ordensmagten, blev nemlig fundet bag nogle skraldespande. I hånden havde han det håndtag, som manglede på døren til kælderrummet.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Politiet havde fået anmeldelsen om indbrudsforsøget klokken 00.01 og kunne hurtigt sende en patrulje til stedet. Betjentene nåede at få et glimt af, at den 39-årige løb hen og gemte sig, og derfor var "gemmelegen" hurtigt overstået.

Manden nægtede at have noget med indbruddet at gøre, men eftersom han sad med det manglende dørhåndtag i hånden, blev han anholdt og sigtet.