Tvillingeforældre undrer sig: Hvorfor skal vores børn straffes?

Anne Mette Dych Olsen og Lars Dych Olsen anerkender, at det også er hårdt at få et enkelt barn, og at livet som forældre til tvillinger ikke er en fuldstændig umulig opgave.

De mener dog stadig, at der bør kigges på reglerne.

- Vi håber bare i fremtiden at vi kan sørge for, at børn ikke får lige så mange diagnoser, eller vi kan undgå at tvillingeforældre, går ned med stress eller skilsmisser, hvor raten bare er højere ved at stille sådan et borgerforslag, hvor vi som samfund kan have fokus på at alle jo er lige, uanset om man er født som tvilling eller én ad gangen, fortæller Anne Mette Dych Olsen.

I uge 23 vedtog Folketinget nye regler for familier, der får trillinger eller firlinger, så de får udvidet barslen med 26 uger.