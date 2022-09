Tv-vært Poul Thomsen er død

Tv-vært Poul Thomsen fra Albæk ved Randers, er død. Det oplyser hans hustru til DR. Han blev 84 år.

Poul Thomsen er især kendt for programmerne "Dus med dyrene".

- Klokken 13.30 (torsdag, red.) sov Poul stille og roligt ind omgivet af mig og mine børn, siger hans hustru, Susanne Lichtenstein, til DR.

Poul Thomsen blev som mangeårig tv-vært allemandseje for seerne.

Det skete med programmer som fornævnte "Dus med dyrene" og "Hund og hund imellem", som skulle lære tv-seerne om dyr.

'Hund og hund imellem' blev sendt for sidste gang i 1998.

Stoppede efter 23 år på DR

I 1980'erne fik Poul Thomsen med sin uhøjtidelige væremåde og sit store engagement til naturen en stor stjerne blandt de danske tv-seere.

Efter 23 års ansættelse valgte han i år 2000 at stoppe på DR i protest mod, at ledelsen havde valgt at stoppe tv-programmet 'En naturlig forklaring'.

Ud over sit store engagement på tv blev det i årenes løb desuden til en række bøger, quiz- og portrætprogrammer.

Ligesom Poul Thomsen var en kendt skikkelse i Randers og omegn, hvor han boede størstedelen af sit liv.