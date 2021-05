Tredje mand varetægtsfængslet for grov vold mod 20-årig

Alle tre mænd, der er anholdt i sagen, er fra Vejle. En 21-årig og en 29-årig blev varetægtsfængslet onsdag for det grove overfald.

En 28-årig kvinde blev også anholdt. Ifølge politiet sad hun bag rattet i en bil, som samlede de sigtede op efter uheldet på torvet. Hun blev løsladt onsdag efter et grundlovsforhør.

Fjerde mand eftersøges

Både onsdagens og torsdagens grundlovsforhør foregår bag lukkede døre. Det betyder, at kun sigtelsen er kendt for offentligheden.

De sigtede mænds udlægninger, hvis de har valgt at forklare sig i retten, er derfor ikke oplyst. Det er heller ikke beviser, som politiet mener at have imod dem.