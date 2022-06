Tre piger tilbageholdt i Normal - havde ting i ærmerne

Tirsdag formiddag gik tre 15-årige piger ind i Normal-butikken på Dytmærsken i Randers.

Efter at have været rundt i butikken, stod de tre piger ved kassen for at betale for nogle få produkter, men inden de nåede ud af butikken, tog butikschefen fat i de tre piger og bad dem følge med ind i baglokalet. Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.