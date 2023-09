Tre-årig dreng med blå øjne og store mærker efter brutalt overfald i børnehave

TV2 Østjylland har forelagt kritikken fra Nana Sophia Axelsen for Randers Kommune, og dagtilbudschef Lars Lynghøj vil gerne svare på de dele, hvor han ikke udleverer personfølsomme oplysninger.

Han bekræfter hændelsen og kalder det 'rigtig træls, at et barn skal få de skader i ansigtet'.

- Det berører en at se de billeder, og jeg er virkelig ked af det, som barnet har oplevet. Det er selvfølgelig ikke godt nok og bør ikke ske. Vi har gjort noget forkert, og det er beklageligt, at vi ikke er lykkedes, siger Lars Lynghøj til TV2 Østjylland.

Præcis hvad der er sket forud, under og efter den voldsomme hændelse i marts mener han ikke, at han kan svare på uden at udlevere personfølsomme oplysninger. Han siger dog, at han ikke er kendskab til lignende hændelser af samme karakter.

Selvom TV2 Østjylland har talt med flere forældre, der fortæller om sådanne.

Lars Lynghøj erkender dog, at der har været udfordringer hos Fussingø Naturbørnehave.

- Vi har måttet kigge på samarbejdet med forældrene, kommunikationen og måden vi har organiseret os på. Det har givet anledning til justeringer.

- Der er kommet mindre børnegrupper og et skærmet pædagogisk miljø i en periode.

Har der været nogle få børn, som har ødelagt det for mange?

- Det er aldrig børnenes skyld. Det er de voksnes ansvar.

Samtidig fortæller dagtilbudschefen også, at Fussingø Naturbørnehave efter hans klare overbevisning er et andet sted i dag.

- Jeg glæder mig over, at den lokale ledelse og personalet har fået bearbejdet episoden og har fået skabt en anden virkelighed i dag. Jeg kan garantere, at det ligger medarbejderne og ledelsen meget på sinde at skabe trygge læringsmiljøer, siger Lars Lynghøj.

At man er et andet sted i dag, bygger dagtilbudschefen blandt andet på tilbagemeldinger fra forældrerådet på stedet, som Lars Lynghøj fortæller, man har fået et tæt og godt samarbejde med.

Dagtilbudschefen oplyser, at der også er en lidt ændret personalesammensætning og ny fast ledelse i dag. Så medarbejdergruppen har ændret sig, lyder det fra Lars Lynghøj.