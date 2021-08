Traktorfører faldt i søvn og bragede ind i ægtepars stue

Et ægtepar fra Fårup nordvest for Randers fik sig en brat start på dagen onsdag, da de blev vækket af et ordentligt brag lidt over klokken 6.

- De vågner af braget, og da de kommer udenfor, kan de konstatere, at der er lavet et stort hul i muren ind til stuen. Foran hullet holder der en traktor, fortæller Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.