Trafikalt knudepunkt rammes af stort vejarbejde

Det pågældende kryds skal nemlig flyttes cirka 70 meter mod nordøst, og samtidig skal der anlægges en dobbeltrettet cykelsti på strækningen fra Randers Regnskov og frem til det nye kryds, og det kan skabe ekstra kø i midtbyen.

- Vi har tilrettelagt arbejdet på en måde, så der stort set altid vil være to spor farbare i begge retninger på Havnegade. Men det vil være nødvendigt at indsnævre vejen, og da den i forvejen er belastet af trafik, forventer vi at det vil give ekstra kø. Derfor opfordrer vi til, at man så vidt muligt undgår Havnegade, når der er mest trafik, eller finder alternative ruter, siger projektchef Grethe Helledi i en pressemeddelse.