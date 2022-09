Træner erkender: Jeg råber for højt til børnefodboldkampe

- Det ville være et irritationsmoment for mig. Jeg bruger hele sidelinjen til at gå op og ned af. Jeg tror, jeg ville komme til at råbe endnu højere, siger han.

Han har oplevet det et par gange, blandt andet til et stævne i Tyskland og et stævne i Odense. Da stod han på samme side som modstanderholdet. Oplevelserne var blandede.

- I Tyskland kunne jeg slet ikke arbejde med det, men til stævnet i Odense havde jeg en god dialog med den anden træner kampen igennem. Der var ikke så meget råben, siger han.

Mikkel Koch-Larsen tror på, at den gode dialog - også før kampene - kan være med til at skabe bedre miljøer på fodboldbanerne. Før kampene er han begyndt at tage fat i træneren fra modstanderholdet og aftale, at der skal være god tone blandt dem.

- Vi tager også fat i forældrene og fortæller, at de er der for at støtte drengene og ikke for at råbe. Der skal kæmpes for det, men der er godt nok lang vej. Og jeg skal også selv arbejde med det, siger træneren.

