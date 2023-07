Tove Jensen må pænt vente trods store smerter

Men i øjeblikket er kontoret selv med til at øge ventetiden for patienterne.

Kontoret er blandt andet sat i verden for at vejlede patienter om deres rettigheder og muligheder i forhold til ventetider.

Hun vågnede en morgen med store smerter og ved en scanning for to uger siden, fik hun at vide, at hun har to diskusprolapser.

Historien fik Tove Jensen fra Gjerlev til at reagere, for også hun sidder fast i systemet.

Tirsdag fortalte TV2 Østjylland om Henrik Andreasen, der egentlig har ret til at få behandlet sin diskusprolaps på et privathospital. Men han skal henvises via patientkontoret, og her kan de først kontakte ham om fire uger.

Også hun har ret til behandling på et privathospital, men vejen dertil går ligesom i Henrik Andreasens tilfælde gennem Patientkontoret. Tove Jensen har derfor forsøgt at komme i kontakt med kontoret, men uden held.

- Der er alt for lang ventetid til at komme igennem. Det kan ikke passe. Det er et frygteligt mareridt for mig. Min verden er jo gået i stå, siger hun.

- Helt uacceptabelt

Situationen møder nu kritik fra flere sider.

- Det er helt uacceptabelt. Patientkontorerne er jo sat i verden for at hjælpe patienterne, når der er lange ventetider i det offentlige sundhedsvæsen, så de hurtigt kan komme til på et privathospital, hvor der er ledig kapacitet, siger chefkonsulent i Gigtforeningen Lene Mandrup Thomsen.

Også regionrådsmedlem Ulrich Fredberg (V) kræver handling, og han peger på Region Syddanmark, der ifølge ham er bedre til at håndterer problemer med ventetider.

- For det første er de bedre til at udnytte den private kapacitet, og for det andet har de det, de kalder selvhenterordningen. Hvis patientkontoret har for lange ventetider, så kan hospitalerne direkte henvise til det private uden om patientkontoret, så patienterne ikke får forværret deres prognose og livskvalitet med lange ventetider, fortæller han.

Skal drøftes på et møde i august

Formanden for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Purnima Erichsen (K), oplyste tirsdag, at der er bevilget ekstra midler til patientkontoret i år og næste år, og at ordningen skal evalueres.

Regionrådsformand Anders Kühnau (S) har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men han skriver, at ventetiderne skal behandles på et møde i august.

Så for Tove Jensen er der lige nu ikke andet at gøre end at vente.

- Det har jeg det da ikke godt med. Jeg skal bare sidde og kigge her. Jeg skal i gang hurtigst muligt, så jeg kan få mit liv igen, siger hun.