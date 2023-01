Tog kvælertag på mor efter fyrværkeri-skænderi

En mor med børn blev søndag overfaldet af en ældre mand, der ville have kvinden til at stoppe med at affyre fyrværkeri. Episoden fandt sted søndag aften omkring klokken 20.20 på Grinden i Randers, oplyser Østjyllands Politi.

Den 52-årige kvinde var ude at fyre fyrværkeri af med sine børn på et offentligt græsareal, da en mand tog kontakt til dem for at få dem til at standse med at affyre fyrværkeri.

Det afviste kvinden, og det fik angiveligt manden til at tage fat om halsen på kvinden, mens han råbte af hende.

Den 66-årige mand gik efterfølgende ind i en bygning ikke langt fra stedet, og kvinden tog kontakt til politiet, der hurtigt fandt manden. Han blev sigtet for vold, oplyser Østjyllands Politi.