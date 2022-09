Tog initiativ til fjernvarme og blev blæst bagover af tilmeldinger

I takt med energiprisernes himmelflugt er interessen for at blive tilsluttet et fjernvarme- anlæg også steget.

Blandt andet i Assentoft øst for Randers. Her har udsigten til en dyr vinter med gasfyr fået Kristian Haugland til at overveje andre alternativer.

- Det er simpelthen vanvittigt, siger han om de stigende priser.



Han er en del af en borgergruppe, der lige nu arbejder på at få opbakning nok til at få byen koblet på fjernvarmenettet - og det er gået over al forventning.

- Mange mennesker har ikke råd til at betale den gasregning, de får ind ad døren sammenholdt med høj inflation og elpriserne, der stiger. Man er nødt til at gøre et eller andet, siger Kristian Haugland.