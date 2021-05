Tobaksfri skoletid: Elever frygter kontrol og overvågning

Her frygter eleverne for en tid, hvor det bliver forbudt at tage en smøg i pauserne, selv hvis man forlader skolens grund og eksempelvis går i Bilka.

- Det er en fin idé at forbyde det her på skolen, men uden for området kan jeg ikke se, hvordan de nogensinde vil vedholde det.

- Hvordan kan vi stille ressourcer til, at nogen holder øje med, at eleverne ikke ryger ved Bilka over på den anden side af vejen, spørger elevrådsformand på Tradiums afdeling i bydelen Paderup, Patricia Andersen.