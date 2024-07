To mindreårige brød ind i hus og forsøgte at starte en brand

Tirsdag aften kl. 19.54 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om, at der var opstået en mindre brand i et hus på Møllestensvej i det sydvestlige Randers.

Branden var blevet opdaget af flere forskellige naboer grundet larm fra en brandalarm, og det lykkedes hurtigt for naboerne at få slukket ilden, før politiet og brandvæsenet var fremme på stedet. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Ved politiets ankomst til stedet traf betjentene anmelderen, som stod foran huset med to formodede gerningsmænd i form af to mindreårige drenge, som var blevet tilbageholdt på stedet.

Ifølge anmeldelsen havde de to drenge ingen umiddelbar tilknytning til huset, hvor de i første omgang havde begået indbrud for efterfølgende at udøve hærværk og have forsøgt at sætte ild til noget brændbar væske.

Drengenes pårørende blev kontaktet, og de sociale myndigheder er underrettet i sagen.