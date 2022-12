To brækkede albuer stopper ikke OL-håb

Nu gælder det om at samle point nok sammen til at komme i betragtning til OL. Og så skal landstræneren også lige udtage hende.



Undgår hun større uheld, er det nærliggende at forestille sig, at Malene Kejlstrup Sørensen står på startstregen i Paris ved sommerlegene i 2024.

Og oplevelserne i det forgangne år giver hende tro på noget stort på øverste hylde.

- Det er mega fedt at vide, at jeg godt kan følge med, når jeg rykker op fra U23-klassen. Det giver lidt ekstra blod på tanden, siger hun.

Kåret som Årets Fund

Tidligere på ugen blev hun kåret som "Årets Fund". En pris, som uddeles i samarbejde mellem Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og Politiken.

Forventningerne fra omverdenen kommer nok kun til at vokse i løbet af det næste halvandet år, men hun stiler også selv højt, når snakken falder på OL i Paris.

- Jeg tror ikke, at finale og podie er umuligt, hvis man rammer dagen. Men jeg vil heller ikke sige, at det er muligt, for jeg skal ikke snakke mig selv for højt op.

- Jeg forventer at lave et rigtig godt resultat dernede, hvis jeg kommer med. Det kan jeg så måske forbedre til næste OL. Hvis det ikke kan forbedres, er det, fordi jeg har lavet et podie eller en guldmedalje, siger hun.

Malene Kejlstrup Sørensen kommer fra Randers, men har siden januar boet i København.