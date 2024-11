Tiltalt for at fremstille 36.000 seksuelt krænkende billeder med kunstig intelligens

Udover selve produktionen af de mange billeder er han sigtet for at oprette en abonnementsordning, hvor han ifølge tiltalen mod sig har tjent i omegnen af 25.000 kroner på det kunstigt fremstillede materiale.

Manden er tiltalt for at have produceret mere end 36.000 seksuelt krænkende billeder af børn ved brug af kunstig intelligens.

- Men det springende punkt bliver, at han ikke troede, det var strafbart. Derfor er der heller ikke nogen erkendelse af at have gjort noget kriminelt, fortæller Jesper Rubow.

Derfor vurderede dommeren, at sagen ikke kunne køre som en tilståelsessag, som anklagemyndigheden ellers havde forventet.

- Forsvareren og den 29-årige selv sagde ellers i retten, at manden tilstår. Men hans forklaring afslører ikke en fuld tilståelse, siger Jesper Rubow.

Han og anklagemyndigheden skal nu rejse tiltale og udarbejde et nyt anklageskrift, hvorefter sagen skal for retten igen. Til den tid bliver det så op til dommer og domsmænd at afgøre, hvorvidt manden har brudt loven.

Troede, det var lovligt, når det var kunstigt

I retten kom det ifølge DR Nyheder frem, at det omtalte materiale ikke blev lavet med rigtige billeder af overgreb på børn som udgangspunkt.

Den tiltalte forklarede, hvordan han mente, at hans kunstigt fremstillede overgrebsmateriale af børn har afholdt brugere fra at se på virkeligt materiale. Han afviste selv at have nogen form for interesse for materialet.

Han uddybede også, at den abonnementsordning, han havde oprettet, fungerede som en slags service, hvor folk har doneret fem dollars ad gangen.

Ifølge DR forklarede han videre, at han troede, det var lovligt at distribuere materialet, når det hele var genereret med brug af kunstig intelligens. Også selvom det var fotorealistisk. Han var altså overbevist om, at det ikke var ulovligt, når der ikke var nogen ofre.

Han er på fri fod

Det kom dog ifølge DR frem i retten, at det efter en ransagning stod klart, at den 29-årige havde orienteret sig i lovgivningen, og det er altså de forklaringer, som ikke stemte overens med anklagemyndighedens forventning, og derfor sagen ikke kunne fremmes som en tilståelsessag.

Hvornår sagen skal for retten er endnu uvist.

Den 29-årige sidder ikke varetægtsfængslet.