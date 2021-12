Tiltalt byrådsmedlem inden retssag: - Nogle med fugtige fantasier bliver skuffet

Randers Amtsavis har bragt et uddrag af anklageskriftet. De skriver blandt andet:

"Han er tiltalt for at have misbrugt sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, idet han har videresendt en mail til 16 modtagere, hvori han offentliggjorde navnet på en tidligere sigtet og mellemnavnet på forurettet i en sag om overtrædelse af straffelovens kap. 24 om seksualforbrydelser. Desuden har han opfordret til offentliggørelse af oplysningerne i e-mailen."

Morgendagens straffesag om krænkelse af tavshedspligt løber af stablen kl. 9.

Politianmeldt igen

Tidligere på ugen blev Bjarne Overmark igen politianmeldt i endnu en sag om tavshedspligt. Her drejer det sig om oplysninger om en sygemeldt medarbejder.

Det skete på et byrådsmøde mandag, hvor et forslag om at politianmelde byrådspolitikeren blev godkendt med 16 stemmer for og 9 stemmer imod. Det fremgår af Randers Kommunes hjemmeside.

Den nye politianmeldelse sker som en del af Bjarne Overmarks ageren i forhold til en sag om familiechefen i Randers Kommune, Ann Hermansen.