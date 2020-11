Tiltale: Tilbød at slette skattegæld - men det hele var bedrag

I sagen er også en 58-årig mand tiltalt for at have forsøgt at begå databedrageri. Ifølge Søik agerede han mellemmand ved at hjælpe med at finde personer, der ville have slettet deres skattegæld.

En tredje person er tiltalt for at have betalt over 460.000 kroner til hovedmanden i den tro, at han på den måde ville få slettet sin gæld til Skattestyrelsen. En gæld, der ifølge Søik lyder på mere end syv millioner kroner.

Det er endnu uvist, hvornår sagen skal behandles ved Retten i Randers. Søik oplyser, at sagen skal for retten i Randers, da dele af kriminaliteten er begået i den omegn.

Bagmandspolitiet ønsker ikke at oplyse yderligere på nuværende tidspunkt, fortæller de til TV2 ØSTJYLLAND.

/ritzau/