Tidligere ludoman udgiver bog: - Tænker hver morgen, hvordan jeg kan hjælpe andre

Selvom Marcus Mossalski burde koncentrere sig om den matematik, der bliver undervist i på tavlen, er fokus på computeren. Han spiller på en divisionsbordtenniskamp i Rusland, fordi han er ludoman.

Den og mange andre scener, fra da han var ludoman, bliver nu samlet i en bog for at hjælpe andre ludomaner, tidligere eller aktive, deres pårørende og undervisere inden for området.

- Jeg har altid tænkt, det kunne være fedt med et bogformat, for der kan man folde det ud på en anden måde, siger Marcus Mossalski.

Derfor havde han ikke svært ved at sige ja, da forlaget People's Press kontaktede ham.

- Min historie kan godt tåle et format, hvor det kan komme i dybden. Det liv, jeg lever nu, er på mange måder en solstrålehistorie, siger randrusianeren.