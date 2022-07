Thomas ville opfylde dødssyg hustrus ønske – overvældet over responsen

- Jeg lavede opslaget for at finde steder med hyldeblomster, og jeg skrev om min hustrus situation for at vise, at det var lidt vigtigt og for at undgå en masse dumme kommentarer, fortæller Thomas Wendelboe Lund til TV2 ØSTJYLLAND.

- Og dem fik jeg heller ingen af. Jeg blev i stedet blæst bag over af alle de søde mennesker, som ville hjælpe.

Fik blomster og saft

Opslaget fik hurtigt hundredvis af likes, og straks meldte gavmilde randrusianere sig på banen med tilbud om hyldeblomster, saft og meget andet.

Selvom det slet ikke var målet for Thomas Wendelboe Lund.