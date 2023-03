Tatovør beskyldt for svindel står nu frem: - Jeg har været i fængsel

- Jeg blev varetægtsfængslet i halvandet år med ”besøgs- og brevkontrol”, så jeg måtte ikke have kontakt til omverdenen. Jeg kunne ikke engang tale med min egen familie, fortæller hun, da TV2 Østjylland møder Safia-Jasmin Kristensen på en parkeringsplads i Nordjylland.

Hver gang har tatovøren og ejeren af King and Queen Tatoo, Safia-Jasmin Kristensen, nægtet at medvirke. Men nu står hun frem og forklarer, hvorfor hun pludselig forsvandt fra forretningen og kunderne i Randers.

Senest da det viste sig, at historien fra Randers pludselig gentog sig med samme tatovør i Sæby i efteråret.

Døren var låst, og ejeren af forretningen var væk, da tatoveringsglade kunder mødte op med deres gavekort til King and Queen Tatoo i Randers i 2020.

- Det er ikke sjovt at gå rundt med en halvfærdig tatovering, sagde han i februar til TV2 Østjylland.

Det er altså forklaringen på, at kunder som Karl Kristensen ikke kunne få færdiggjort den tatovering, han havde betalt 4000 kroner for.

Hvorfor Safia-Jasmin Saidana Kristensen sad varetægtsfængslet, ønsker hun ikke at oplyse, men faktum er, at hun sad inde i halvandet år.

Hun vil kun udtale sig på betingelse af, at vi ikke viser hendes ansigt. Hun påstår, at det er nødvendigt af hensyn til hendes sikkerhed.

Igen reklamerede Safia-Jasmin Kristensen med gavekort, hvor kunderne kunne få tatoveringer for det dobbelte beløb af det, de betalte for gavekortet.

I 2022 åbnede hun en ny forretning. Denne gang i Sæby i Nordjylland, hvor nordjyderne kunne lægge sig under nålen hos Crazy Couple Ink & Beauty.

Da hun sad i fængsel, var det ikke muligt at passe forretningen, og King and Queen Tatoo gik efterfølgende konkurs. Safia-Jasmin Kristensen var dog ikke færdig i tatovør-branchen.

- Jeg kan da godt forstå, at Karl er ked af det. Det ville jeg da også være, og jeg er også ked af situationen. Det er jo heller ikke fedt for mig at blive fængslet fra den ene dag til den anden uden at kunne stille noget op, siger Safia-Jasmin Kristensen.

Katrine Wachsmuth købte gavekort for 6000 kroner til CrazyCouple Ink & Beauty i Sæby.

- Det kan ikke lade sig gøre. Hvor skulle jeg have pengene fra? Gavekortene i Sæby er jo et lille omfang, og pengene fra Randers har jeg ikke, siger hun.

Karl Kristensen har imidlertid fået sin tatovering lavet færdig hos en anden tatovør. Han vil dog gerne have sine penge tilbage for det gavekort, han købte af Safia-Jasmin Kristensen i 2020. Men det kan han og de øvrige kunder godt glemme, er meldingen fra tatovøren.

Tatovøren fortæller videre, at hun siden sin løsladelse har givet alle gavekortkøbere et tilbud om, at de kan få færdiggjort deres tatovering, og det står hun fast på.

Hun fortæller, at der i det nordjyske lejemål, hvor hendes butik lå, var så fyldt med skimmelsvamp, at lokalerne var ubrugelige. En forklaring som udlejeren af lokalerne bestrider.

- Det har jeg også snakket med politiet om, og der er ikke noget hold i det, i og med at alle er blevet tilbudt at få det indløst, når vi finder et sted, der kan etableres ordentligt, siger Safia-Jasmin Kristensen.

Flere af de nordjyske kunder meldte Safia-Jasmin Kristensen til Nordjyllands Politi. Selv afviser tatovøren dog, at kunderne har en sag.

Her ses nogle af de mange gavekort, kunder købte til King and Queen Tatoo.

Ifølge Safia-Jasmin Kristensen blev der solgt gavekort for omkring 30.000 kroner hos King and Queen Tatoo i Randers. Og selv om hun godt kan forstå, at kunderne er utilfredse, føler hun sig alligevel udsat for en uretfærdig hetz.

- Jeg synes, man skal tænke lidt over det, inden man for eksempel kalder folk for luder. Jeg har ikke været personligt efter nogen, siger hun.

Vil gøre tatoveringerne færdige

Nu skal indehaverne af de ubrugte gavekort blot tage kontakt på enten Facebook eller Instagram, og så kan de ifølge Safia-Jasmin Kristensen få en tid til at få tatoveringerne gjort færdige.

- Jeg vil rigtig gerne indløse deres gavekort. Ikke med kontanter, men med tatoveringer, som er det, de har betalt for.

Der er dog en udfordring. Safia-Jasmin Kristensen har ikke nogen forretning i øjeblikket, så hvor tatoveringerne skal laves, ved hun ikke. Men hun vil forsøge at finde et nyt sted, og så opfordrer hun kunderne til at stole på hende på trods af det, der er sket.

- Der er ikke ret meget andet at gøre end at tro på det, kan man sige. Så må man jo vælge at tro på det bedste i mennesker eller lade være, siger hun.