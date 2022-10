Tabt pung ledte politiet på sporet af formodet indbrudstyv

En 24-årig mand er natten til tirsdag anholdt og sigtet for at have begået indbrud i en butik på Kirkegade i det centrale Randers. En tabt pung ledte politiet i retning af den formodede gerningsmand.

Indbruddet blev begået klokken 3.35, hvor en vagt blev alarmeret, da alarmen gik. Han kunne med det samme se, at der havde været indbrud og slog alarm til politiet.