Syv aflyste operationer udfordrer Ann-Charlotts babydrømme

Ann-Charlott Nordbeck Baarsch har gennem ni år været i fertilitetsbehandling. En behandling, der ikke kan fortsætte, før hun er blevet opereret.



- Jeg bliver 37 på lørdag, og mit ur tikker, siger hun.



Daglige udfordringer

Hver gang der er kommet en ny dato for operation, så har det konsekvenser for hendes arbejde og dagligdag.

Ifølge Ann-Charlott Nordbeck Baarsch betyder en positiv covid-19-test, at operationen vil blive udskudt i to måneder.



- Jeg har været nødt til at bruge feriedage for at isolere mig og undgå så meget kontakt med omverdenen som muligt. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at holde mig væk fra andre mennesker, siger hun.