Et godt tilbud? Superligaklub nærmer sig muligt salg

- Den potentielle køber har også foretaget en due diligence, og der er intensive forhandlinger i gang, men de er endnu ikke så fremskredne, at vi kan melde noget konkret ud, skriver Svend Lynge Jørgensen, der er bestyrelsesformand i Randers FC Holding A/S, i en pressemeddelelse.

Superligaklubben Randers FC har skrevet under på en hensigtserklæring sammen med en mulig investor, og der er lavet et udkast til en salgs- og købsaftale.

- I modsætning til tidligere har vi denne gang været proaktive i forbindelse med et potentielt salg, men denne proaktivitet vil stoppe, hvis de nuværende forhandlinger med en potentiel investor ikke fører til et salg af Randers FC, siger formanden videre.

- I så fald vil vi reagere på eventuelle seriøse henvendelser og udarbejde ét eller flere alternativer med et formål at få yderligere midler til at udvikle Rander FC.

Vendte minus til plus

Randers FC kom ud af det forgangne regnskabsår med et overskud efter skat på næsten 3,5 millioner kroner, selv om forventningen var et underskud på et sted mellem to og fire millioner.

Egenkapitalen i Randers FC Holding A/S er nu på 59,4 millioner.

I den forgangne sæson endte klubben på en syvendeplads i Superligaen langt væk fra slutspillet om danmarksmesterskabet.