Superfan ventede tre timer på et glimt af nye jaguarkillinger

Hun var i København, da hun hørte, at Randers Regnskovs to nye eksemplarer af hendes yndlingskat bevægede sig ud. Og lynhurtigt bestemte hun sig for, at hun måtte afsted for at se dem.

Så allerede næste formiddag var hun på plads foran glasset ind til jaguarernes indelukke, men hun måtte vente spændt i tre timer, før den lille familie med moderen Chica i spidsen for første gang viste sig.

Også dyrepasser i Randers Regnskov Birgitte Frydkjær er glad for at se killingerne.

- De stavrede afsted på deres små fine ben, og de har nogle store, tykke mælkemaver, så det var superfint at se, siger hun.