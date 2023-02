Stukket i ballen med kniv - søger vidner til masseslagsmål

I forbindelse med slagsmålet i fest-området blev en 21-årig mand stukket i ballen med en kniv, og nu søger politiet vidner.

Helt specifikt to unge mænd.

- Ved gennemgang af videoovervågning er politiet stødt på to vidner, som har overværet slagsmålet, og som muligvis vil kunne hjælpe med at afklare forløbet, oplyser politiet.

Sådan så de ud

Der er sendt et signalement ud af de to mænd. Dog et smule sparsomt et af slagsen.

Én var i lys jakke med mørk hue og én i mørk jakke med en lys sweater under. De to mænd ankom til stedet cirka 03.35 fra Søndergade, og har sandsynligvis overværet optrækket til slagsmålet og efterfølgende selve slagsmålet.

Politiet vil meget gerne i kontakt med de to mænd, og beder dem rette henvendelse på tlf. 114.

Det 21-årige knivoffer slap med overfladiske skader.