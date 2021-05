Stryger direkte i coronapasset: Spyttest får dig uden om køen

Firmaet Nortech Solutions, som to randrusianere står bag, tilbyder en spyttest til virksomheder, som på et kvarter giver et svar, der ryger ind i deres app og på sundhed.dk.

Og så har du dit coronapas.

- Det betyder rigtig meget for os, at det nu kan bruges i dit coronapas. Det er det helt store spørgsmål for alle, og vil løse udfordringen med at få testet medarbejdere, siger direktør i Nortech Solutions, Jeppe Mølvadgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Her forklares det, hvordan spyttesten bruges: