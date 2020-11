Stribevis af småbrande: Beboere frygter det går galt

Randers Bolig er i kontakt med SSP og Østjyllands Politi for at opklare de mange småbrande. De overvejer nu, om der skal foretages yderligere tiltag for at skabe tryghed i området.

Vagter og låse på hoveddørene kan være en del af løsningen.

- Det er klart noget, vi kan overveje, hvis det fortsætter. Men vi håber bare, at det er drengestreger og ikke, at vi har en person gående, som systematisk forsøger ildspåsættelse, siger direktør Kenneth Hansen.