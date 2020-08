Stort sprit-tyveri i Randers

Politiet opfordrer til, at man kontakter politiet, hvis man får tilbudt håndsprit eller jerndispensere magen til dem på billedet længere nede i artiklen.

En virksomhed i Randers anmeldte onsdag, at de var blevet frastjålet 60 dunke med fem liter sprit i hver og 30 jerndispensere til håndspritflasker.

Det er uvist, hvornår tyveriet af de mange liter sprit er blevet stjålet fra en containter, som tyvene har brudt op. Virksomheden mener, det er sket mellem den 20. august og den 25. august.

Det er spritdispensere magen til den her, der er blevet stjålet Foto: Østjyllands Politi

Dispenserne er nemme at genkende med virksomhedens logo og med en højde på 190 centimeter.

- Tyveriet virker professionelt udført, og alt tyder på, at gerningsmændene har vidst præcist, hvad de gik efter. Vi formoder, at de stjålne varer skal sælges enten i Danmark eller i udlandet, og vi hører meget gerne fra borgere eller virksomheder, der får tilbudt at købe spritdispensere af den her type, siger politikommissær Arne Mikkelsen.

Du kan kontakte politiet på telefon 114.