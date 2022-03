Stort sporarbejde fører til togbusser og nye broer

I nogle perioder vil der køre færre tog på strækningen, da Banedanmark skal arbejde i det ene spor.

- Vi gør, hvad vi kan for at forstyrre så lidt som muligt, men da der er tale om et omfattende stykke arbejde, så kan vi desværre ikke gennemføre det, uden at det i perioder vil kunne mærkes.

- For ikke at forstyrre pendlere mere end højst nødvendigt har vi valgt at lægge de største arbejder i weekender og omkring helligdage, hvor der typisk er færre passagerer i togene, udtaler Lars Blædel Riemann, områdechef i Banedanmark.