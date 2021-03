Stor uenighed: Derfor vil borgmesteren rive historisk bygning ned

Planerne om at rive Pakhuset ned i Randers møder stor modstand i lokalbefolkningen, men nu også i byrådet.

Et flertal i økonomiudvalget ønsker at rive den historiske bygning ned, da grunden skal inddrages som en del af projektet Flodbyen Randers. Her forventer kommunen, at den kan tjene 14 millioner kroner på grunden, der i stedet skal bruges til attraktive boliger.

- Vi har også en økonomi, vi skal have til at hænge sammen, men jeg tror, det er vigtigt, at man trækker vejret dybt ind en gang. Der er ingen, der bliver sat på gaden i dag eller i morgen, og vi vil gerne hjælpe med at finde en anden placering, så aktiviteterne fra Pakhuset kan fortsætte, siger Torben Hansen (S), der er borgmester i Randers kommune. Han har desuden opbakning fra Venstre.