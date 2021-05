Stor sankthansfest aflyses igen

- Dermed ville arrangementet ændre væsentlig karakter til en dårligere oplevelse for alle gæsterne, så derfor vælger vi at aflyse. Vi vil kunne lave et arrangement med tilmeldinger, men det er vores klare vurdering, at der er stor risiko for at langt flere vil strømme til i håb om at komme til den traditionsrige fejring, siger eventchef Mette Bertelsen fra Randers Eventsekretariat.



Og skulle det ske, ville kommunen være nødsaget til stoppe det hele.

- Derfor ønsker vi ikke at løbe den risiko, siger Mette Bertelsen

Randers Kommune håber, at man igen næste år kan fortsætter traditionen med sankthans i Tronholmparken næste år - og indtil da håber de, at mange randrusianere vil tage del i Randers Festuge til august.

På det tidspunkt vil forsamlingsforbuddet ved større arrangementer lyde på 5.000 personer.