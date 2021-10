Stopper efterforskning af escort-chikane

Politiet beskriver videre i brevet, at de har foretaget afhøringer i sagen af flere personer, ligesom de har kigget i facebookprofiler, IP-adresser og bagom telefonnumre.

- Desværre uden at det har været muligt at komme nærmere identiteten på de personer, der har udsat dig for chikane, skriver politiet.

Mest synd for chikanørerne

TV2 ØSTJYLLAND har mandag aften talt med Frida Valbjørn Christensen, som mest af alt synes, det er synd for de mennesker, der keder sig så meget i livet, at de er nødt til at chikanere hende, siger hun.

- Det er ikke så vigtigt for mig personligt, at de bliver fundet, men det er da synd for nogen, at de skal sidde og kede sig så meget, at de gør den slags her, siger Frida Valbjørn Christensen.

Hvad siger du til, at politiet opgiver videre efterforskning af sagen?

- Jeg er da sikker på, at politiet har gjort, hvad de kunne med de ressourcer de har til rådighed. Det eneste jeg synes er, at jeg bliver lidt ked af det på demokratiets vegne over, at vi ikke kan gøre noget mere i en sag som denne, siger Frida Valbjørn Christensen.