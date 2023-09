Staten betaler for retssag mod Danish Crown

- At vi nu har fået fri proces til sagen viser, at sagen er berettiget, fordi den er principiel, siger Rune-Christoffer Dragsdahl.

Det oplyser Dansk Vegetarisk Forening. I en pressemeddelelse siger generalsekretæren, at han er lettet over afgørelsen.

En retssag imod Danish Crown, som beskyldes for at have vildledt forbrugerne ved at svøbe sig i grønne klæder, har fået offentlig støtte.

Beskyldes for at vildlede

Retssagen blev anlagt i 2021. Danish Crown, der har hovedsæde i Randers, beskyldes for at have vildledt forbrugerne ved at bruge udtrykkene "dansk gris mere klimavenlig, end du tror" og "klimakontrolleret gris".

Koncernen mener, at der er dækning for udtrykkene. Men i øvrigt er der nedlagt påstand om, at retten enten skal afvise sagen eller skride til frifindelse.

Sagen er blevet flyttet fra byretten i Randers til Vestre Landsret, fordi den anses for at være principiel.

Store spillere er gået ind i opgøret. Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer og Dansk Industri har stillet sig bag slagterikoncernen. På den anden banehalvdel har Forbrugerrådet Tænk meldt sig.

1700 støtter retssag

I forvejen har 1700 personer besluttet at støtte retssagen økonomisk, og der er blevet indsamlet mere end 400.000 kroner, oplyser Dansk Vegetarisk Forening.

Det er advokat Marc Malmbak Stounberg fra Kontra Advokater, der fører sagen.

- Retssagen er den første af sin slags og kan derfor skabe en vigtig juridisk præcedens på området for greenwashing af fødevarer, udtaler han i en pressemeddelelse.

Retsmøderne i sagen finder sted i slutningen af november og i begyndelsen af december.