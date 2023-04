"Stærkt landsbysamfund" vinder pris og 150.000 kroner

For en måned siden fik borgerne i byen meldingen om, at den var i finalen. Nu kan Asferg fejre, at de er vinder af Landsbyprisen 2023. Jens Peter Hansen har skrevet ansøgningen på byens vegne, og repræsenterede derfor Asferg til dagens prisoverrækkelse.

- Vi er enormt stolte, og det er i den grad fortjent. Der er så mange, der i mange år har bidraget til, at Asferg skulle vokse, siger Jens Peter Hansen, der udover at være borger i Asferg også sidder i Randers byråd for Venstre.