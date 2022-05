Spyttede efter 10-årig pige ved flaskeautomat

Posens indhold havde ramt den tiårige på venstre kind, og manden var derefter gået ind for at handle, lød forklaringen.

Pigens mor ankom kort efter til stedet og ringede straks til politiet. Moderen hjalp samtidig med at tilbageholde den 52-årige, til politiet ankom. Han blev herefter anholdt og sigtet for vold.

- Manden mener ikke, at han har ramt hende med posen, men fordi han erkender, at han har svinget med den og spyttet efter hende, vurderede politiet, at der var grundlag for en sigtelse, siger kommunikationsmedarbejderen.