Spritbilists ulykke ved Storebælt koster kvinde fra Randers livet

En herboende polsk mand er varetægtsfængslet for at have forårsaget ulykken. Han vil ifølge Ekstra Bladet også blive sigtet for uagtsomt manddrab.

Ægtepar fra Randers

Det var lørdag formiddag, at manden ifølge politiet kørte hasarderet på en strækning mellem Odense og Storebæltsbroen. Efter at have passeret broen endte kørslen ved broens betalingsanlæg, hvor han kørte ind i en anden bil.

I den anden bil var den kvinde, som nu er afgået ved døden, samt kvindens mand.