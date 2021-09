Spidskandidat trak sig: Nu beskyldes hun for at skyde med spredehagl

Et fatamorgana - et optisk bedrag. Sådan beskriver byrådspolitiker i Randers, Christina Kjærsgaard (C), tidligere spidskandidat for Liberal Alliance, Louise Browns, beskrivelse af kulturen i Randers Byråd.



Fredag meddelte Louise Brown, at hun trækker sit kandidatur til byrådet i Randers. Det skete under to måneder efter, at Venstres nu tidligere borgmesterkandidat, Christian Brøns, gjorde det samme.

Begge med begrundelsen: Kulturen i byrådet er simpelthen for rådden.