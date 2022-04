Specialbiler holder på stribe i lagerhal - snart skal de sælges

Foruden biler er der også motorcykler, knallerter, både og andre specialkøretøjer til salg på auktionen.



En investering

Selv om en 22 år gammel Porche for det utrænede øje kan ligne meget dyrt legetøj, så er det muligheden for en god investering, der ifølge auktionarius lokker købere til.



- Der kommer flere og flere private, der gerne vil købe en specialbil, fordi så investerer de i den i stedet for at have pengene i banken, siger han.