Spærret af: Gade står under 141 centimeter vand

En vandstand på 141 centimeter over normalen på Toldbodgade i Randers har resulteret i, at gaden er blevet spærret af onsdag aften.

Det bekræfter planchef i Randers Kommune, Lone Mossin, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi beskytter borgerne så godt som muligt. Vi spærrer gaden af for at forhindre, at folk ikke kører galt eller kører ud, hvor bilen ikke kan bunde, siger Lone Mossin.