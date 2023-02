Sosu-hjælpers forsvarer: - Sagen bygger kun på indicier

Hele vejen igennem har den 60-årige sosu-hjælper, der er tiltalt for drab og drabsforsøg på Plejecenter Tirsdalen i Randers, nægtet sig skyldig. Det gør hun fortsat, og ifølge hendes forsvarer, Henrik Garlik, er der ingen konkrete, tekniske beviser i sagen. - Der her sag bygger kun på indicier, siger han i retten henvendt til nævningene.

I sin godt to timer lange procedure har han opridset, hvorfor han mener, at den tiltalte bør frifindes. Han lægger blandt andet vægt på, at der ikke er nogen, der har set den tiltalte give beboerne medicinen, og at der ikke findes videoovervågning.

Forsvareren i plejehjemssagen mener ikke, at der er nok beviser, der peger på hans klient. Foto: Mette Dreyer, Politiken (illustration)

Logisk årsag til besøg i medicinrummet Det har i løbet af sagen været fremme, at den tiltalte har været i medicinrummet på Plejecenter Tirsdalen et usædvanligt stort antal gange. Helt præcist 25 gange inden for få måneder, hvilket er flere gange end de øvrige sosu-hjælpere tilsammen. Det viser logfiler. Den tiltalte har forklaret, at hun blandt andet besøgte medicinrummet, når hun skulle hente den gulvlift, der stod inde i rummet. Den forklaring har anklageren forsøgt at affeje ved at gøre opmærksom på, at gulvliften skulle bruges ved fald, og at der ikke var registreret nogen fald i den pågældende periode.

quote Hun siger det, fordi hun håber, at den afdøde ikke havde smerter i den sidste tid. Henrik Garlik, forsvarer

Men forsvareren mener altså, at der er en helt logisk grund til, at hun kan have brugt gulvliften oftere og i andre situationer end sine kolleger. - Hun har svært ved at gå, og hun er svækket, siger forsvareren. Det er hans påstand, at tiltalte også har brugt gulvliften, når en beboer ikke selv kunne rejse sig. Han mener altså ikke, at de mange besøg i medicinrummet kan bruges til at bevise, at den tiltalte er skyldig i punkterne i anklageskriftet.

Ikke bevist at medicinen blev givet om aftenen Det er også et tema i forsvarerens procedure, at han ikke mener, det er bevist, at beboerne har fået den medicin, de ifølge politiet er blevet forgiftet med, om aftenen, hvor tiltalte var på vagt. Han mener lige så vel, at det kan være sket om natten. I spørgsmålene til Retsmedicinsk Institut, som er udgangspunktet for den retsmedicinske erklæring, der har været fremlagt i retten, har anklagemyndigheden specifikt spurgt, om medicinen kan være givet aftenen forinden indlæggelserne. Han mener, spørgsmålet burde være stillet mere bredt. - Og vidnet har siden præciseret, at hun ikke præcist kunne sige, hvornår medicinen blev givet. Det afhang af, hvornår den pågældende havde været ved bevidsthed sidst. Og det er der ingen, der ved, siger Henrik Garlik.

Forsvareren mener ikke, at det kan bevises, hvornår de indlagte beboere på Plejecenter Tirsdalen har fået medicinen.

Tolker rumaflytninger anderledes I anklagerens procedure tidligere på dagen onsdag blev også rumaflytningerne fra tiltaltes samtaler med sin mand i arresten hevet frem. Anklageren fremhævede en række citater, som, han mener, peger i retning af, at den tiltalte er skyldig.

Men forsvareren mener i stedet, at rumaflytningerne taler til den tiltaltes fordel. - Når man har foretaget rumaflytninger, så er man på usikker grund. For mig at se er det synligt tegn på, at anklagemyndigheden selv mente, at de ikke havde nok beviser, siger forsvareren. Han tolker desuden udsagnet, 'jeg håber, hun er død af morfin', som tiltalte har sagt til sin mand, anderledes end anklageren. - Hun siger det, fordi hun håber, at den afdøde ikke havde smerter i den sidste tid, siger forsvareren.

Retten i Randers var så godt besøgt under dagens niende retsmøde, at der måtte findes ekstra stole til tilhørerne.

Googlede ’baklofen’ af bekymring At tiltalte på sin computer den 28. februar 2021 har googlet ordet 'baklofen' har været centralt i anklagemyndighedens bevisførelse. Det er nemlig gjort dagen efter de første fire indlæggelser. Men ifølge forsvareren er den søgning ikke i sig selv nok til at dømme den 60-årige sosu-hjælper. Han mener, hun har foretaget søgningen af bekymring for den beboer, som, tiltalte har forklaret, sommetider tog sin aften- og nattemedicin på én gang. Han undrer sig også over, hvorfor man ikke har fundet baclofen hjemme hos den tiltalte, hvis hun har brugt det til at forgifte beboerne. - Der har ikke været koblet noget baclofen fysisk til tiltalte, siger Henrik Garlik. Nu hvor både forsvareren og anklageren i sagen har ført deres procedure, mangler vi kun en afgørelse, før sagen er afsluttet. Det er planen, at først skyldskendelse og siden en eventuel dom vil blive afsagt den 22. februar.