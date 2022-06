Sommertid er kloaktid: Stor vej spærret i tre uger

- Netop den kollektive brug af Rådmands Boulevard og let adgang til uddannelse for flere hundrede studerende og undervisere har været vigtig for os at tilgodese. Derfor har vi gennem flere sommerfe-rier sat turbo på og fornyet kloaksystemet i boulevarden, for at mindske generne for dem, der benyt-ter vejen allermest, lyder det i pressemeddelelsen fra Ole Søby, projektleder på separatkloakering i bl.a. Nordbyen hos Vand-miljø Randers.

Kloakarbejdet flytter efter sommerferien videre til Frejasvej og Ymersvej. Her vil arbejdet foregå indtil oktober.