Sofie fik et chok: Vidste ikke, hun var gravid, før fødslen gik i gang

Det er den 30. december 2020. Året rinder ud, men 20-årige Sofie Skjødt Vinther er i fuld gang med at tage hul på et nyt kapitel i sit liv. Hun har fået nøglerne til sin nye lejlighed i Randers og er ved at flytte hjemmefra.

Kl 11.00 🔑

Hun er bare ikke helt på toppen. Hun føler sig utilpas og har haft ondt i maven fra morgenstunden. Hendes mor slår det hen med, at det nok bare er omvæltningen ved at skulle flytte, der gør datteren lidt nervøs. Sammen flytter de Sofies ting op i lejligheden på tredje sal, og de kører også til Aarhus efter en sofa og en seng sidst på formiddagen. Hverken Sofie eller hendes mor ved, at Sofies liv bliver vendt totalt på hovedet det kommende døgn.

Livet ændrer sig på et splitsekund

Den 20-årige kvinde fra Gjerlev nord for Randers lever et liv som så mange andre unge. Hun arbejder både i en børnehave, på et plejehjem og på en tankstation. Når hun har fri, er hun sammen med sin kæreste og sine veninder. Hun overvejer, hvad hun vil studere og går med tanker om måske at tage ud at rejse, når coronapandemien er overstået.

Sofie, 8 måneder henne i graviditeten

Hun har dog været ved lægen flere gange i løbet af året, fordi hun har følt sig utilpas. Lægen har taget nogle blodprøver, og på et tidspunkt tager Sofie også en graviditetstest. Den er negativ, og blodprøverne er, som de skal være, så umiddelbart er Sofie sund og rask.

Men mavesmerterne bliver værre og værre under flytningen, og først på aftenen ringer Sofies mor til vagtlægen, der mener, at Sofie kan have blærebetændelse og beder hende komme forbi.

Kl 19.30 👩‍⚕️

Sofie kører ind på Regionshospitalet i Randers med en veninde, og da lægen undersøger Sofie nærmere, står det klart, at hun er gravid. Smerterne skyldes sandsynligvis en spontan abort, lyder forklaringen. Det er der ikke noget usædvanligt ved, og lægen vil egentlig sende Sofie hjem og lade aborten gå sin gang, da en anden læge kommer forbi. - Han mærker på mig og kigger lidt på mig og siger, at der er noget galt, husker Sofie. Lægen vurderer, at hun er tre-fire måneder henne og sender Sofie op til en scanning, der ændrer alt. Det viser sig, at Sofie er ni måneder henne, og det, som lægerne i første omgang mente var en spontan abort, er en fødsel, der er i fuld gang.



Kl 21.00 🤰

Usædvanligt - men ikke enestående

Mens læger og sygeplejersker gør det, de skal, og hjælper Sofie ind på fødestuen, forsøger den 20-årige kvinde at forstå og begribe det, som andre gravide normalt bruger ni måneder på at vænne sig til: Hun skal være mor. Samtidig går hendes kæreste, Malte, hjemme og gør klar til den nytårsfest, han skal holde dagen efter. Den 19-årige gymnasieelev har ingen anelse om, at han skal være far. Pludselig ringer telefonen. Det er Sofies veninde, der ringer fra hospitalet. Hun fortæller Malte den chokerende nyhed. Først hører han det, som om Sofie er ni uger henne, men så går det op for ham, at veninden taler om måneder, og at fødslen er i gang. Sammen med sin mor kører han ind på hospitalet til en aften og nat, han aldrig glemmer.



Kl 04.33 👶

Sofie er stærkt chokeret, og i dag har hun svært ved at huske selve fødslen. Men alt går som det skal, og på årets sidste dag den 31. december 2020 klokken 04.33 kommer Albert til verden. Han måler 54 centimeter, vejer 3585 gram og er sund og rask. I journalen fra hospitalet står: "Parret er selvfølgelig lidt chokeret over, at de er blevet forældre, men de virker glade og stolte over deres lille dreng (...) Naturligt lidt usikker på håndtering af drengen, men de er meget åbne over for information og vejledning".

- Vi troede, vi skulle til min kærestes nytårsfest, men vi blev så forældre i stedet, siger Sofie. Hun havde ingen anelse om, at hun var gravid. Testen havde været negativ, og da hun tog p-piller under hele graviditeten, havde hun fået sin menstruation, som hun plejede. Hendes krop havde heller ikke ændret sig væsentligt, og billeder af Sofie taget under graviditeten giver ikke indtryk af, at hun skulle være gravid. Hun havde med andre ord ingen anelse om, hvad der foregik i hendes krop.

Sofie juleaften, én uge før fødslen

Sofies historie er højst usædvanlig, men ikke enestående. For det sker, at kvinder går en hel graviditet igennem uden at opdage det. Eksemplerne er få, men en google-søgning viser flere artikler, hvor kvinder står frem som Sofie og fortæller om lignende oplevelser. Forskningen på området er sparsom, men en undersøgelse af fødsler i Berlin publiceret i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal i 2002 anslår, at det sker i et ud af 2500 tilfælde, at kvinden først erkender graviditeten umiddelbart før eller under fødslen. Seniorforsker ved Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) Laura Emdal Navne har i forbindelse med en undersøgelse af indsatser mod forekomsten af hittebørn i 2018 interviewet flere fødselslæger, der bekræfter, at uopdagede graviditeter forekommer. - Lægerne fortalte, at de en sjælden gang imellem møder en kvinde, der kommer ind og føder uden at have opdaget, at hun er gravid og ikke ligner en, der er gravid. Men der er lavet utrolig få undersøgelser af det her, hvor man har talt med kvinderne, så forskningen er enormt spinkel, understreger Laura Emdal Navne. I et andet forskningsprojekt, undersøgte hun skjulte graviditeter, hvor kvinder hemmeligholder, at de er gravide - blandt andet af frygt for omverdenens reaktion. Her arbejder man med begrebet ’fornægtet graviditet’, hvor kvinden på grund af en ubevidst forsvarsmekanisme ikke erkender, at hun er gravid. Sofie afviser imidlertid, at hun på nogen måde skjulte graviditeten. Hun vidste ganske enkelt ikke, at hun var gravid, før fødslen gik i gang, fortæller hun. Laura Emdal Navne afviser da heller ikke, at det kan forholde sig sådan - tværtimod. - Jeg tænker sagtens, der kan være graviditeter, man ikke opdager, uden at man behøver at kalde det en fornægtet graviditet. Det behøver ikke være anderledes, end at man overser signaler fra sin krop, eller at kroppen ikke sender særligt tydelige signaler, siger hun.

👨‍👩‍👦 👨‍👩‍👦 👨‍👩‍👦 👨‍👩‍👦 👨‍👩‍👦

En kæmpe kærlighed

Mens andre festede og tog hul på et nyt år, tog Sofie og Malte hul på et helt nyt liv. - Jeg havde ikke planer om at få børn som 20-årig. Jeg tænkte på uddannelse, rejser og på at leve livet. Det blev bare noget helt andet, siger hun. Ifølge Sofie var det unge par og alle omkring dem i chok – både på dagen og i tiden efter. De havde været kærester i lidt over et år og havde på ingen måder planer om at få børn. Men familierne slog ring om de nybagte forældre og lille Albert.

- Vi var jo usikre på alt. Når han sagde en lyd, hvis han græd, eller når han ikke kunne sove om aftenen. Men vi gjorde vores bedste, og vores forældre var rigtig gode til at hjælpe, fortæller Sofie. Der var masser af omsorg, støtte og hjælp, og selv om det ikke var planen, flyttede Malte ind hos Sofie i hendes nye lejlighed. Hendes største frygt var, at han ikke ville have barnet, og hun skulle stå alene med Albert. Men frygten viste sig at være grundløs, og lige så stille vænnede de sig til at være en familie med en lille dreng.

- Jeg tror aldrig, man er 100 procent sikker på, om et forhold vil holde. Men jeg håbede på det, og vi kæmpede os igennem det. Selv om det var megahårdt, og vi stod i en situation, vi ikke havde troet, vi skulle stå i, så klarede vi det, siger hun. Om få uger fylder Albert tre år. Han er en glad og nysgerrig dreng, og hans mor lyser op, når hun taler om sønnen. - Jeg kunne ikke forestille mig et liv uden ham. Jeg elsker ham af hele mit hjerte. Han er mit alting, siger hun. Og når foråret kommer, skal Albert være storebror, for Sofie er gravid igen. Denne gang er det planlagt, og for første gang oplever hun, hvad det vi sige at være gravid med alle de glæder og bekymringer, der følger med.

Sofie glæder sig til at udvide familien, for selv om Albert kom som et chok og vendte hendes og Maltes liv på hovedet, viste han sig også at være en større gave, end Sofie kunne forestille sig. - Det er en kæmpe kærlighed. Man ved ikke, hvad ægte kærlighed er, før man får børn. Det er fantastisk.

Sådan har vi gjort Fortællingen er blevet til ud fra et interview med Sofie Skjødt Vinther. TV2 Østjylland har set Sofies journal fra lægen i månederne op til fødslen og journalen fra hospitalet i forbindelse med fødslen. Vi har desuden set billeder og video fra den periode, hvor Sofie var gravid og talt med seniorforsker Laura Emdal Navne fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) om forskningen på området og anvendt data fra Denial of pregnancy: population based study fra bmj.com

Tekst: Kristian Jakobsen

Research: Anna Storm Lauest og Kristian Jakobsen Foto: Privat Redaktør: Anne Troensegaard Bentsen Layout: Frederikke Schmidt Udgivet: December 2023



