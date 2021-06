Smitten stiger i Randers før genåbning - men borgmesteren er ikke nervøs

- Folk er ikke så gode til at holde afstand, når de får for meget at drikke. Så er det gerne hen og kramme folk og give møsser og sådan lidt, siger Tobias Kristensen.

Borgmester fortrøstningsfuld

Kombinationen af det stigende smittetal og øget genåbning bekymrer dog ikke umiddelbart byens borgmester, så længe der - som kommunens kampagne understreger - fortsat holdes fokus på de gode coronavaner.



- Folketinget og sundhedsmyndighederne har foretaget en vurdering, og vi fortsætter vores kampagne. Jeg har tillid til, at folk her i Randers er ansvarlige og selvfølgelig overholder de gældende krav og restriktioner, og så tror jeg, at vi i fællesskab kommer igennem det her, siger Randers-borgmester Torben Hansen (S).