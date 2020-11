Slut med kro efter 50 år - lokale har helt nye planer

Investorerne købte ejendommen af Johnny Meier Skiffard for omkring et år siden. De har brugt tiden på at gøre grunden til byggeri af en ny boligblok i to etager med 12 lejligheder på cirka 80 kvadratmeter stykket.

- Vi skulle gerne i gang så hurtigt som muligt, siger Jacob Larsen, der forventer, at byggeriet står færdig om et år, hvis de får de nødvendige tilladelser og godkendelser.

Assentoft Boligselskab ApS har i forvejen flere ejendomme i Assentoft, hvor de tre ejere også selv bor. De 12 nye lejligheder vil blive udbudt til udlejning.